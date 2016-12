Breicafe brengt creatieve mensen samen

Iedere vrijdag, van vrijdag 22 januari 2016 tot en met vrijdag 30 december 2016, van 14:00 tot 17:00 uur.

Insteken, omslaan, doorhalen en af laten glijden. De brei-liefhebbers herkennen deze termen meteen. Het zijn de stappen in het proces met de wol om tot een mooie sjaal, vest, trui of paar sokken te komen. Maar bij het breicafé van Waardeburgh verloopt het nèt iets anders, namelijk: insteken, omslaan, bijpraten, doorhalen, een slokje koffie of thee en af laten glijden. In het breicafé kunnen we gelukkig goed ‘praten en breien’. Iedereen kan zijn eigen breiwerk of ander handwerk meenemen en gelijk advies vragen of geven en natuurlijk inspiratie opdoen. Een kop koffie of thee hoort daar uiteraard bij.



Regelmatig komen mensen onder het motto ‘Samen in verbondenheid’ bij elkaar in een locatie van Waardeburgh om samen te breien, haken of borduren. De breicafés van Waardeburgh zijn in Alblasserdam, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam. De entree is gratis, koffie en thee kost € 0,50.



In Sliedrecht wordt iedere vrijdag het Breicafé gehouden in De Hofstee, Elzenhof 17a, van 14.00 – 17.00 uur. Daarnaast is er ook een breicafé in het Rondeel, Zuiderzeestraat 110, iedere donderdag van 13.30 – 16.00 uur.

In Hardinxveld-Giessendam is het breicafé op maandag van 19.00 – 21.00 uur in de Peulenhof, Venusstraat 1a. Daarnaast organiseren we op deze locatie ook drie keer per maand van 20.00 – 22.00 uur de speciale sociëteit gericht op quilten.

Locatie: De Hofstee, Elzenhof 17a Organisator: Waardeburgh