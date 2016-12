Workshops voor bewoners Waerthove en hun naasten

Iedere woensdag, van woensdag 27 januari 2016 tot en met woensdag 28 december 2016.

In verpleeghuis Waerthove in Sliedrecht worden speciale workshops georganiseerd voor de bewoners en hun familieleden. Op deze manier wil Rivas de familie van bewoners meer betrekken bij het leven in Waerthove.

Iedere week staat op woensdag een workshop op de planning. Bewoners mogen zelf ideeën aandragen. ‘We willen graag familie op een andere manier betrekken bij het leven in Waerthove’, zegt Nel Jongeneel, coördinator Welzijn van Waerthove. ‘Doordat familieleden van bewoners ook kunnen deelnemen aan de workshops hebben zij met elkaar een leuke ochtend. In de winter worden er bijvoorbeeld schaatsen versierd en met het voorjaar voor de deur zijn er in februari voorjaarsworkshops zoals werken met bloembollen. Zo hebben we verschillende activiteiten die passen bij de tijd van het jaar. Uiteraard mogen bewoners in plaats van een familielid ook een vriend of vriendin meenemen.’



Fotobijschrift: Bewoners van verpleeghuis Waerthove zijn samen met hun naasten bezig met een workshop ‘taartschalen creëren’.

Locatie: Verpleeghuis Waerthove Organisator: Rivas zorggroep Email: communicatie@rivas.nl