Belangstelling voor Schaken?

Een ieder die belangstelling heeft voor het schaken in clubverband kan vrijblijvend een kijkje nemen op één van de clubavonden van Schaakvereniging Sliedrecht, waar men een schaakles kan volgen of zomaar een partijtje kan spelen. Natuurlijk kan er ook direct aan de onderlinge competitie worden deelgenomen (ingedeeld naar sterkte). De clubavonden van Schaakvereniging Sliedrecht hebben op elke donderdag van september tot en met juni plaats:

• vanaf 19.00 uur beginnen de schaaklessen c.q. de jeugdcompetitie;

• vanaf 20.00 uur beginnen de verschillende competities voor senioren.

De speelzaal is Activiteitencentrum De Havik, Thorbeckelaan 110 te Sliedrecht. De contributie bedraagt € 6,00 per maand, € 4,00 voor studerenden en € 4,00 voor de jeugd t/m 12 jaar.

Voor meer informatie kan men terecht bij secretaris Peter vd Bergh, tel. 0184 - 692213, of bij Jerry van Rekom, tel. 0184 - 411212. Wanneer men competitie wil gaan spelen, deelt wedstrijdleider Mark van Hulst, tel. 078 - 6300400, u graag in. Men kan natuurlijk ook op één van de clubavonden langskomen.

