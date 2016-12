Tentoonstelling 100 jaar Volkshuisvesting

Van zaterdag 1 oktober 2016 tot en met zaterdag 31 december 2016.

In 1916 werd de bouwvereniging Sliedrecht officieel. In dat jaar werd het Koninklijk Besluit getekend en de statuten van de vereniging goedgekeurd. De start van de sociale woningbouw in Sliedrecht was een feit.

Het Sliedrechts Museum blikt samen met de Historische vereniging terug op de afgelopen 100 jaar.

Een boeiend overzicht hoe Sliedrecht steeds meer bebouwing kreeg en zich steeds vernieuwde. Veel foto's uit het verleden, met de bijpassende herinneringen uit het museum. Ook een verzameling documenten en foto's uit de oude doos van de verschillende woningbouw corporaties die uiteindelijk samenkwamen in Tablis Wonen.

De expositie in het Sliedrechts Museum loopt van 1 oktober tot eind december van dit jaar en is open op de woensdagmiddag en zaterdagmiddag (van 14.00 uur tot 17.00 uur).

Locatie: Kerkbuurt 99 Organisator: Sliedrechts Museum Telefoonnummer: 0184 413404 Email: info@sliedrechtsmuseum.nl Website: www.museumsliedrecht.nl