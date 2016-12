Test je kennis over de Afsluitdijk en ontwerp een herdenkingspenning

Van maandag 26 december 2016 tot en met zaterdag 7 januari 2017, van 14:00 tot 17:00 uur.

Nadat de bouw van de Afsluitdijk was afgerond kregen veel mannen die aan dit werk hebben deelgenomen een herdenkingspenning met hun eigen naam. Een prachtig aandenken aan een groot werk dat zo belangrijk is voor de waterveiligheid van Nederland.



We staan nu aan het begin van de grote renovatie van de Afsluitdijk. Opnieuw een groot werk waaraan naast versterking van de dijk ook belangrijke projecten op het gebied van natuur, economie en duurzame energie zijn gekoppeld. In het Nationaal Baggermuseum is nu een wisselexpositie te zien waarin de plannen voor de Afsluitdijk worden toegelicht.



De bezoekers maken een virtual reality reis met een VR bril. Hiermee kan je door de vismigratierivier zwemmen en door een opstelling voor het opwekken van energie uit het langs elkaar stromen van zoet en zout water.

Extra aandacht voor jonge bezoekers

In de kerstvakantie besteedt het Nationaal Baggermuseum extra aandacht aan de jongere bezoekers. Zij kunnen ervaren hoe belangrijk dit waterbouwkundig project is. Zo kan men meedoen aan een kennistest tijdens het bezoek aan de tentoonstelling. Daarna kan een eigen ontwerp gemaakt worden voor een herdenkingspenning. Rijkswaterstaat heeft een grote bijdrage geleverd voor het inrichten van deze tentoonstelling en zal opnieuw een herdenkingspenning uitbrengen als de nieuwe Afsluitdijk wordt opgeleverd. Door mee te doen aan het ontwerpen van de nieuwe herdenkingspenning geef je Rijkswaterstaat ideeën.

Het Nationaal Baggermuseum Sliedrecht is open van dinsdag t/m vrijdag van 14:00 tot 17:00 uur en op zaterdag van 11:00 tot 17:00 uur. Kijk ook op www.baggermuseum.nl

Locatie: Molendijk 204 Organisator: Nationaal Baggermuseum Telefoonnummer: 0184 414166 Email: info@baggermuseum.nl Website: www.baggermuseum.nl