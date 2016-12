Top 2000 dienst met Exodus

Vrijdag 30 december 2016 vanaf 19:30 uur.

Tussen kerst en Nieuwjaar draait NPO-Radio 2 weer de 2000 beste nummers uit de popmuziek aller tijden: de Top 2000. Voor veel mensen komen allerlei herinneringen boven door de liedjes; jeugdherinneringen, herinneringen aan die ene liefde, of aan een bepaalde gebeurtenis.

Muziek is emotie. Liedjes gaan over het leven. Daarom is het ook niet verwonderlijk dat er overal in het land in kerken diensten worden georganiseerd rondom nummers uit de Top 2000.

Ook in Sliedrecht gebeurt dat. Op vrijdag 30 december is er in de Gereformeerde kerk om 19.30 uur een Top 2000-dienst met band Exodus en dominee Joost Schelling.

Van Queen tot Bløf, van The Eagles tot Nick & Simon, Van Metallica tot Greenday, van U2 tot Phil Collins en nog veel meer muziek komt voorbij.

Dus reserveer deze avond en kom meezingen of gewoon luisteren en laat je in deze donkere dagen optillen door een boodschap van geloof, hoop en liefde!

Locatie: Middeldiepstraat 6 / hoek Oranjestraat Organisator: Gereformeerde Kerk Sliedrecht Telefoonnummer: 0184 – 41 12 45 Website: www.gksliedrecht.nl/