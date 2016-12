Woensdag 4 januari 2017, van 10:00 uur tot 15:00 uur.

Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht organiseert i.s.m. de vaste groep vrijwilligers voor de derde keer een WinterKNOTS.

Op dinsdag 3 en woensdag 4 januari 2017 gaan de deuren open voor de kinderen van 6 t/m 12 jaar.

Het evenement zal ook nu plaats vinden in sporthal De Valk. In de grote zaal worden diverse knutsel- en techniekactiviteiten georganiseerd en de kleine zaal is speciaal ingericht voor sport en spel activiteiten. Deelname aan de sport en spel activiteiten kan op blote voeten of met sportschoenen.

De openingstijden van WinterKNOTS zijn van 10:00-12:30 en 13:00-15:00. Kinderen kunnen overblijven, maar dienen wel zelf hun eten en drinken mee te nemen.

Ouders en verzorgers krijgen elke dag de mogelijkheid om van 12.00- 12.30 en van 14.30-15.00 uur de werkjes van de kinderen te bewonderen. Het is voor ouders/verzorgers niet mogelijk om de gehele dag in de zaal aanwezig te zijn.

De entree is € 2,- per dag.

Locatie: in sporthal De Valk aan de Valkweg 1 Organisator: Henk van Griensven (SOJS) Telefoonnummer: 0184-414273 Email: henk@sojs.nl Website: www.sojs.nl