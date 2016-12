Lasergamen en karten (voor de jeugd)

Donderdag 5 januari 2017 vanaf 13:00 uur.

Vandaag gaan we lasergamen en karten in de Merwehal te Dordrecht. We verzamelen om 13:00 voor JC Elektra en onder begeleiding van de jongerenwerkers fietsen we naar de Merwehal (voor de veiligheid niet via de dijk). De eigen bijdrage voor het lasergamen bedraagt € 3,50 en voor het karten € 5,-. De vereiste minimale leeftijd voor het lasergamen is 8 jaar en voor het karten 12 jaar, met een minimale lichaamslengte van 1,50 m.



Meld je aan via de mail, telefoon of kom even langs bij Jongerencentrum Elektra (1ste etage rechter deur).

Voor eventuele vragen, bel Cas, Manuelle of Henk of mail.

Locatie: Startpunt: Elektra, Stationsweg 4 Telefoonnummer: 0184-414273 Email: henk@sojs.nl Website: www.sojs.nl