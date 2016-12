Mister Nix Winterwonderland (12 en 16 jaar)

Vrijdag 6 januari 2017, van 20:00 uur tot 23:00 uur.

Op vrijdag 6 januari a.s. organiseren SOJS, de Gereformeerde Kerk Sliedrecht en de Hervormde Kerk, gesteund door de gemeente Sliedrecht, onder de noemer 'MISTER NIX' een NIX feest. Het NIX feest is geschikt voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar, is alcoholvrij (NIX) en vindt plaats in een volledig omgetoverd CJMV-gebouw van 20.00 tot 23.00 uur. Het thema van de avond is 'Winterwonderland'.

Waarom het NIX feest?

Gedurende de ontwikkeling van het onlangs vastgestelde jeugdwelzijnsbeleid hebben jongeren tussen de 12 en 16 jaar te kennen gegeven dat er voor deze leeftijdscategorie weinig leuke evenementen worden georganiseerd. Daarom hebben SOJS, de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Kerk de handen in een geslagen om een NIX feest te organiseren. Het NIX feest is een alcoholvrij jongerenfeest en wordt georganiseerd om te laten zien dat je echt geen drank nodig hebt om het dak eraf te feesten. De gemeente faciliteert dit feest. Wethouder Hanny Visser: 'Het is belangrijk dat we investeren in onze jongeren en daarmee in de toekomst van ons dorp. Door het NIX feest worden niet alleen jongeren van verschillende groepen met elkaar verbonden, maar tegelijkertijd ook bewust gemaakt van een gezonde leefstijl.'

Kaartverkoop

Kaarten zijn vanaf 16 december te koop bij Albert Heijn, KSM Steigerhout, SOJS en het Griendencollege. De kaarten kosten €4,- euro per stuk en zijn inclusief drie (alcoholvrije) drankjes.

Locatie: Stationsweg 29 Organisator: Stichting Open Jeugwerk Sliedrecht, de Gereformeerde Kerk Sliedrecht en de Hervormde Gemeente Sliedrecht Telefoonnummer: 0184412426 Website: www.zaalverhuur-overzicht.nl/sliedrecht/cjmv-gebouw