Zaterdag 7 januari 2017, van 10:00 uur tot 13:00 uur.

Repair Café

In Nederland worden veel spullen weggegooid. Zelfs als daar bijna niets mis mee is en die na een simpele reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Met het Repair Café willen we daar verandering in brengen en zo bijdragen aan het verkleinen van de afvalberg.

Wat en waar

Vandaag kunt u tussen 10.00 – 13.00 uur terecht in gebouw De Reling om uw kapotte spullen na te laten kijken en, als het kan, te laten repareren. Naast apparaten die het niet meer doen, kunt u ook met textielklussen terecht bij onze kundige reparateurs. Dit kost niets, wel kunt u een vrijwillige bijdrage geven.

Creatief

Ook vinden er -met regelmaat- creatieve workshops plaats, waarbij u materialen gebruikt die anders de afvalbak ingaan, om iets decoratiefs te maken. Voorbeelden: sneeuwbollen van oude jampotjes, boekenleggers van gebruikt papier etc. Hiervoor wordt een kleine bijdrage gevraagd.

Locatie: gebouw De Reling, Industrieweg 13 Organisator: Welzijnswerk Sliedrecht Website: www.welzijnswerksliedrecht.nl