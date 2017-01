Maandag 9 januari 2017, van 09:30 uur tot 11:00 uur.

Op maandag 9 januari is er tijdens Kids & Koffie een bijeenkomst over: Peuterpuberteit.



Kids & Koffie vindt plaats op de kinderboerderij.

Bij voorkeur aanmelden via: 0184 – 42 05 39 of cjg.sliedrecht@rivas.nl

Deelname is gratis

Locatie: Burg. Feitsmapark 1 Organisator: Kids & Koffie Sliedrecht Telefoonnummer: 0184-417993 Email: cjg.sliedrecht@rivas.nl Website: www.opvoedpleindrechtsteden.nl