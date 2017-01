Iedere maandag, van maandag 9 januari 2017 tot en met maandag 20 februari 2017, van 16:30 tot 17:30 uur.

Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht (SJOS) organiseert van 9 januari tot met 20 februari 2017 van 16:30 tot 17:30 uur een Girls Body Workout. Ben jij een jonge meid van 14 jaar of ouder (tot 26 jaar) en heb jij zin om te gaan sporten? Schrijf je dan snel in voor dit nieuwe project waarin je 7 weken lang sportief aan de slag gaat door middel van een bootcamp.

Deze bootcamp zal zowel binnen als buiten plaats vinden en wordt gegeven door Stefanie Kingma. De kosten zijn eenmalig €5,-.

Is dit echt iets voor jou? Neem dan voor 12 december contact op via: cas@sojs.nl of 0184 414273.

Locatie: Stationsweg 4 Organisator: SJOS Telefoonnummer: 0184-414273 Email: cas@sojs.nl Website: www.elektra-sliedrecht.nl