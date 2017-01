Alzheimercafé: Wat als onzekerheid omslaat in de zekerheid van dementie?

Maandag 9 januari 2017 vanaf 19:30 uur.

Op maandag 9 januari 2017 komt Jan de Geus, voorlichter van Alzheimer Nederland, in het Alzheimer Café in Sliedrecht vertellen wat er allemaal op je afkomt en bij wie je terecht kunt bij beginnende dementie.

Dementie begint als een sluipend proces, waardoor het in de beginfase vaak onopgemerkt blijft. De mensen die het overkomt, gaan smoezen verzinnen om vergeetachtigheid of afwijkend gedrag te camoufleren. Doordat mensen met dementie zelf ook merken dat er iets mis is, worden ze vaak achterdochtig. Ze denken dat anderen dingen verplaatsen of dat ze voor de gek worden gehouden.

Herkent u dat? Vraagt u zich ook weleens af of uw vergeetachtigheid iets met dementie te maken heeft? Weet u dat uw partner of een familielid dementie heeft en bent u onzeker of wat u in de nabije toekomst allemaal te wachten staat?

Als u zelf te maken heeft met Dementie, Niet Aangeboren Hersenletsel of Parkinson dan bent u samen met uw mantelzorger(s) van harte welkom op maandag 9 januari 2017 in het Alzheimercafé. De avond start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) en vindt plaats in het Grand café de Biesbosch aan de Kerkbuurt 200. Tijdens deze avond is er voldoende gelegenheid voor ontmoeting, het stellen van vragen en het delen van ervaringen.

Voor vragen kan men bellen met Stichting Welzijnswerk Sliedrecht, mevrouw R. de Stigter, tel. 0184-416729 op dinsdag en woensdag, of mailen naar r.destigter@welzijnswerksliedrecht.nl

Ook kan men bellen met de Alzheimertelefoon, tel. 0800-5088. Deze is 24 uur per dag gratis bereikbaar voor hulp bij dementie.

Het Alzheimercafé is een veilige, laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met dementie en hun familie, vrienden, buren en voor vrijwilligers en beroepskrachten. Er wordt informatie en steun geboden en het werkt mee aan meer openheid over dementie. Kijk voor meer informatie op www.alheimer-nederland.nl/dordrecht

Locatie: Kerkbuurt 200 Organisator: Stichting Welzijnswerk Sliedrecht Telefoonnummer: 0184-416729 Email: r.destigter@welzijnswerksliedrecht.nl