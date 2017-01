Macht en pracht bij de boerenstand door Gemke Jager

Dinsdag 10 januari 2017 vanaf 19:30 uur.

Op 10 januari a.s. komt kunsthistoricus Gemke Jager op uitnodiging van "Vrouwen van Nu" afdeling Sliedrecht een lezing geven over "Macht en Pracht" bij de Boerenstand.



Mevrouw Gemke Jager voormalig directeur Zilvermuseum is een vrouw die ruim 33 jaar de leiding had over het museum, haar kon je dus gerust het gezicht van het Zilvermuseum noemen. Aan het eind kunnen er vragen gesteld worden



De avond is gratis voor leden, gasten zijn welkom zij betalen € 5,- Locatie: Verzorgingshuis Overslydrecht, Scheldelaan 3. De avond begint om 19.30 uur zaal open 19.00 uur.

Locatie: Scheldelaan 3 Organisator: Vrouwen van Nu afd Sliedrecht