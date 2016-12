Nieuwjaarsborrel bij Candlelight

Vrijdag 13 januari 2017, van 16:00 uur tot 22:00 uur.

De vrijdagmiddagborrel is DE trend in uitgaand Nederland! Vandaar dat ze in de Candlelight ook weer verder gaan met het succesverhaal van hun Deugies-middag. *De Nieuwjaarsborrel-editie*

Uniek in zijn concept door de combinatie van eten, drinken, dansen, socializen en loungen. Dit natuurlijk weer met het (ietwat luidruchtige) barteam van de Deugies…! En niemand minder dan de nr.1 feestzanger van Nl 'Pascal Redeker'

Open: 16.00u

Happy Hour: 17.00-18.00u

Aanvang Pascal: 18.30u

Locatie: Burgermeester Winklerplein 2a Organisator: Muziekcafé Candlelight Telefoonnummer: 0184 416 217 Email: d.speksnijder@chello.nl Website: www.candlelightcafe.nl/