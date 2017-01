Tentoonstelling Mensen van Verenigingen

Van zaterdag 14 januari 2017 tot en met zaterdag 22 april 2017, van 14:00 tot 17:00 uur.

Vanaf 14 januari 2017, tot en met 22 april 2017, is in het Sliedrechts Museum een tentoonstelling te zien: “Mensen en verenigingen”. Wat is er te zien? Ruim 240 foto's worden tentoongesteld van vijfendertig verenigingen in Sliedrecht. Buurtverenigingen, Zwemverenigingen, Sportverenigingen en nog veel meer.

In Sliedrecht zijn veel meer dan 35 verenigingen actief geweest. Van niet alle verenigingen zijn foto's beschikbaar of de foto's zijn onvoldoende van kwaliteit om tentoon gesteld te worden. Zo zijn er van zang of koor verenigingen zoveel afbeeldingen beschikbaar dat over dit onderwerp alleen al een tentoonstelling ingericht zou kunnen worden. De Historische Vereniging Sliedrecht, die deze expositie heeft ingericht, zal mogelijk over dit onderwerp later een tentoonstelling organiseren.

Van 35 verenigingen worden nu 240 foto's tentoon gesteld die de moeite waard zijn om te bekijken. Eigenlijk een waar feest van herkenning voor jong en oud. Om vrolijk van te worden. Het Sliedrechtse verenigingsleven in al haar facetten. De beleving van een dorp waar mensen elkaar kennen en waarderen.

Gedurende de gehele periode van de tentoonstelling zal de werkgroep dialect van de Historische Vereniging Sliedrecht elke zaterdagmiddag, zo rond de klok van drie uur (15:00 uur) een verhaal vertellen in Sliedrechts dialect. Dat kunnen best wel smeuïge verhalen zijn.

Open: Iedere woensdag en zaterdag van 14:00 - 17:00 uur.

Toegang: volwassenen € 2,00 p.p. en voor kinderen € 1,00 p.p.

Locatie: Kerkbuurt 99 – 101 Organisator: Sliedrechts Museum Website: www.sliedrechtsmuseum.nl