Cake (keek) na(ar) de Preek

Zondag 15 januari 2017 vanaf 18:00 uur.

Naar aanleiding van het jaarthema ‘Deel je leven’, is er een nabespreking van de preek in de Gereformeerde kerk. Dit zal zijn op 15 januari, 19 maart en 14 mei, telkens na afloop van de avonddienst in De Voorhof. De dienst begint om 18:00 uur. Het zal gaan over de inhoud en de toepassing; wat kun je ermee in de nieuwe week? Van harte welkom!

Locatie: Middeldiepstraat 6 / hoek Oranjestraat Organisator: Gereformeerde Kerk Sliedrecht Telefoonnummer: 0184 – 41 12 45 Website: www.gksliedrecht.nl/