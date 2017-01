Start Week van Gebed - Oecumenisch Taizégebed

Zondag 15 januari 2017 vanaf 18:00 uur.

Elk jaar belegt de Raad van Kerken in Nederland en de Missie Nederland (voorheen Evangelische Alliantie) in januari deze themaweek. Dit jaar staat de Week van Gebed volledig in het teken van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie. Het thema ‘Jouw hand, mijn glimlach’ is een beeld van verzoening. Door elkaar een hand te geven is er fysiek contact en maak je het weer goed met elkaar. De reactie daarop, bijvoorbeeld een glimlach, laat zien dat verzoening van twee kanten komt. Het is aan ons om te reageren als iemand ons de hand reikt.

De Week van Gebed brengt christenen vanuit verschillende achtergronden bij elkaar. Ze mogen elkaar ontmoeten rondom de Liefde van Christus. Vanuit Zijn Liefde kan er verzoening plaats vinden. Dit jaar is de week van gebed van 15-22 januari 2017

Vanavond start de week van gebed om 18.00 uur in de Gereformeerde Kerk Sliedrecht met een oecumenisch Taizégebed.

Met deze samenkomst willen we aandacht vragen voor het gebed om eenheid tussen kerken en christenen. U bent van harte welkom om mee te bidden en zo de eenheid een warm hart toe te dragen.

Locatie: Gereformeerde Kerk aan de Middeldiepstraat 6 Website: www.missienederland.nl/wvg