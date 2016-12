Maandag 16 januari 2017, van 19:45 uur tot 22:00 uur.

Op maandag 16 januari bent u/ ben jij van harte welkom bij de gespreksgroep I Believe. Behandeld wordt het thema “Deel je leven met…”Maria”. Ter voorbereiding op deze avond, kun je gebruik maken van de Bijbelteksten die vermeld stonden in het leesrooster voor de maand december.

Dit rooster is te vinden op de website van de kerk of via de volgende link: www.gksliedrecht.nl/category/deel-je-leven Ook als je nog niet eerder op een van deze avonden bent geweest, ben je van harte welkom! Vanaf 19.45 uur staat de koffie en thee klaar in De Voorhof. We starten om 20.00 uur met het thema en hopen rond 22.00 uur de avond weer af te sluiten.

Belangstelling: Mail dan naar dsjoostschelling@gmail.com of bel met 77 11 95. De overige data zijn: maandag 13 februari, dinsdag 7 maart, dinsdag 4 april en maandag 15 mei.

Locatie: Middeldiepstraat 6 / hoek Oranjestraat Organisator: Gereformeerde Kerk Sliedrecht Telefoonnummer: 0184 – 77 11 95 Website: www.gksliedrecht.nl/