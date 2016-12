Start Digisterker

Dinsdag 17 januari 2017, van 10:00 uur tot 12:30 uur.

De overheid gaat digitaal. Gaat u mee?

De overheid doet steeds meer via het internet en u kunt daar gebruik van maken. Of het nu gaat om het aanvragen van huurtoeslag, het aanvragen van zorg, om werk zoeken of het doorgeven van een verhuizing. Veel mensen weten dat niet of vinden het nog wat moeilijk.

Daarom biedt de bibliotheek AanZet in samenwerking met Stichting Waardeburgh de beginnerscursus ‘Werken met de elektronische overheid’ aan. U leert hoe u handige informatie kunt vinden en hoe u iets moet aanvragen, bijvoorbeeld bij de gemeente. Ook krijgt u te zien wat de overheid allemaal al over u weet, zoals de opbouw van uw AOW.



De overheid vraagt steeds vaker naar uw DigiD: uw digitale sleutel voor de overheid. In de cursus leert u hoe u DigiD kunt aanvragen en hoe u DigiD kunt gebruiken.



Met deze cursus willen wij u helpen om beter uw weg te vinden bij de (elektronische) overheid.

Wij gaan er vanuit dat u al wat ervaring hebt met computers en internet. De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2,5 uur. In de cursus gaat u zelf aan de slag met oefeningen die u op een computer kunt doen. Bij de cursus hoort een werkboek, waarin u alles rustig kunt nalezen en waarin de voorbeelden ook stap-voor-stap worden uitgelegd.

Praktische informatie

Datum: 1e les op dinsdag 17 januari | 2e les op 24 januari | 3e les op 31 januari | 4e les op 7 februari

Tijd: 10.00 - 12.30 uur

Locatie: Bibliotheek Sliedrecht

Prijs: €15,- voor 4 lessen | Aanmelden kan via de balie van uw Bibliotheek of via de website

Locatie: Scheldelaan 1 Organisator: Bibliotheek Sliedrecht Website: www.debibliotheekaanzet.nl