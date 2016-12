Woensdag 18 januari 2017 vanaf 20:00 uur.

Op woensdag 18 januari a.s. komt de Leeskring weer bij elkaar in De Voorhof (Middeldiepstraat 6). Dan wordt gesproken over het boek ‘De bekeerlinge’ van Stefan Hertmans. Vanaf 19.45 uur is er inloop met koffie/thee en de avond start om 20.00 uur.

Locatie: Middeldiepstraat 6 / hoek Oranjestraat Organisator: Gereformeerde Kerk Sliedrecht Telefoonnummer: 0184 – 41 12 45 Website: www.gksliedrecht.nl/