Eindtijd-Bijbelstudie Frank Ouweneel

Woensdag 18 januari 2017 vanaf 19:30 uur.

Frank Ouweneel (1950) kwam reeds jong tot geloof in Jezus Christus; vanaf zijn jeugd houdt hij zich met hart en ziel bezig met de bestudering van de Bijbel. Reeds vele jaren is hij aktief als Bijbel-prediker en Bijbelleraar in binnen- en buitenland; sedert 2001 fulltime.

Zijn oprecht gebed is dat zijn werk er toe mag bijdragen dat de harten van zijn toehoorders steeds opnieuw vol worden van de Persoon van

Jezus Christus.

Vandaag geeft hij een Eindtijd bijbelstudie. Het licht van de Bijbel over de huidige ontwikkelingen in de wereld (editie 2016 / 2017)

Toegang vrij.



Locatie: Zalencentrum De Lockhorst, Sportlaan 1 Website: www.frankouweneel.nl