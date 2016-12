Donderdag 19 januari 2017, van 10:00 uur tot 11:00 uur.

Voorlezen aan je ukkie, hoe doe je dat?

Samen een boekje lezen, plaatjes aanwijzen en verhaaltjes vertellen, is vaak een knus moment en versterkt de band met je baby. Tijdens de interactieve workshop Voorlezen aan ukkies ontdek je het belang van voorlezen en leer je hoe je er zelf mee aan de slag kunt.Tussendoor vertellen we je alles over BoekStart en alle andere voorleesactiviteiten van de Bibliotheek.



Doe mee!

De workshop Voorlezen aan ukkies is het meest geschikt voor (groot)ouders/verzorgers met een (klein)kindje van 0-4 jaar oud. En de ukkies zelf zijn ook welkom. De entree is gratis en reserveren is niet nodig.



Praktische informatie

Datum: donderdag 19 januari

Tijd: 10.00 - 11.00 uur

Locatie: Bibliotheek Sliedrecht

Toegang: gratis | aanmelden is niet nodig

Locatie: Scheldelaan 1 Organisator: Bibliotheek Sliedrecht Website: www.debibliotheekaanzet.nl