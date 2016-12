Workshop 'Creatief in de bieb' junior

Donderdag 19 januari 2017, van 16:00 uur tot 17:30 uur.

Vandaag is er een leuke creatieve workshop in de Bibliotheek. Kinderen van 9 - 13 jaar kunnen dan helemaal creatief losgaan. Onder begeleiding van docente Petra Aangeenbrug maak je een bijzonder kunstwerk. De materialen zijn aanwezig in de bieb. Natuurlijk staat er ook iets te drinken en wat lekkers klaar.

Toegang: €10,- p.p.

Je kunt binnenlopen en aanschuiven, maar wil je zeker zijn van een plaatsje? Schrijf je dan in bij Petra Aangeenbrug. Mail naar petraaangeenbrug@gmail.com of bel naar 06 11476227.

Locatie: Scheldelaan 1 Organisator: Bibliotheek Sliedrecht Telefoonnummer: 06 11476227 Email: petraaangeenbrug@gmail.com Website: www.debibliotheekaanzet.nl