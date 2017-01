Gebedsdienst - Week van Gebed

Donderdag 19 januari 2017 vanaf 19:30 uur.

Vandaag is er weer een interkerkelijke gebedsdienst in het kader van de week van gebed voor de eenheid van kerken.

Dit jaar is er geen wandeling van gebouw naar gebouw, maar één centrale viering in het gebouw van de Nederlands Gereformeerde Kerk met als thema: ‘Bid om en werk aan verzoening’

Aansluitend op de viering zal een speelse quiz plaatsvinden, waarna men kan napraten en elkaar kan ontmoeten rond koffie en thee in de bijzaal van de kerk.



De organisatie van deze avond is in handen van de Rooms-Katholieke H. Theresia van Avila parochie, de vrijzinnige geloofsgemeenschap ‘Onze Roeping Getrouw’, de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Sliedrecht.



Elk jaar belegt de Raad van Kerken in Nederland en de Missie Nederland (voorheen Evangelische Alliantie) in januari deze themaweek. Dit jaar is de week van gebed van 15-22 januari 2017 met als thema: ‘Jouw hand, mijn glimlach’. Op zondagavond 15 januari 2017 start deze week van gebed om 18.00 uur in de Gereformeerde Kerk Sliedrecht met een oecumenisch Taizégebed.



Met deze samenkomsten willen we aandacht vragen voor het gebed om eenheid tussen kerken en christenen. U bent van harte welkom om mee te bidden en zo de eenheid een warm hart toe te dragen.

Locatie: Nederlands Gereformeerde Kerk aan de Jacob Catsstraat 6 Website: www.missienederland.nl/wvg