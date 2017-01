Workshop tulpenkrans (hele dag tulpenfeest)

Zaterdag 21 januari 2017 vanaf 11:00 uur.

Het is tulpenfeest bij Intratuin! Zaterdag 21 januari is het Nationale Tulpendag, en de bollenvelden zijn er helemaal klaar voor. Met elkaar trappen we het tulpenseizoen af, zo kom je al langzaam in de voorjaarsstemming.

Deze hele dag staat in het teken van de tulp:

--Tulpen plukken--

Pluk je favoriete kleur met bol en al, zo blijven ze langer vers. Leuk om samen met de (klein)kinderen te doen. Je betaalt maar € 1.- voor 10 stuks.

--Workshops--

11:00 uur workshop tulpenkrans maken

In iedere vestiging wordt de workshop tulpenkrans gehouden. Om te voorkomen dat je te laat bent en de workshop al vol zit, kun je je van te voren al inschrijven bij de servicebalie van jouw vestiging, dit mag ook telefonisch. De workshop bedraagt € 10,- per persoon.

Inloopworkshop

De gehele dag inspireren we je tijdens de inloopworkshop. Kijk het kunstje af van onze groenspecialist, dan kun je daarna meteen zelf aan de slag en een mooie creatie maken!

De winkel is open van 9:00 - 18:00 uur.

Foto: Intratuin

Locatie: Intratuin Sliedrecht, Prisma 200 Website: www.intratuin.nl