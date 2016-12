Zondag 22 januari 2017 vanaf 14:30 uur.

Op maandagmiddag 22 januari a.s. organiseert Diakass vanaf 14.30 uur weer een spelletjesmiddag voor iedereen van jong tot oud in De Voorhof, Middeldiepstraat 6. Wie vervoer nodig heeft, belt even met Lies (410428).

De andere data zijn: maandag 20 februari, maandag 20 maart, maandag 24 april, maandag 22 mei, maandag 19 juni, maandag 17 juli, maandag 14 augustus en maandag 11 september.

Locatie: Middeldiepstraat 6 / hoek Oranjestraat Organisator: Gereformeerde Kerk Sliedrecht Telefoonnummer: 0184 – 41 12 45 Website: www.gksliedrecht.nl/