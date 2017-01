Zondag 22 januari 2017 vanaf 09:30 uur.

Vandaag wordt er om 9.30 uur in het kerkelijk centrum ‘De Voorhof’ weer Jeugdkerk gehouden. De Jeugdkerk is bedoeld voor jongeren uit het voortgezet onderwijs. (Jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar)

In een eigentijdse viering staan zij stil bij vragen rond geloof en samenleving. Iedereen is van harte welkom.

Locatie: De Voorhof, Middeldiepstraat/ hoek Oranjestraat Website: gksliedrecht.nl