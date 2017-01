Introductieavond Muziekworkshop

Maandag 23 januari 2017, van 19:00 uur tot 21:00 uur.

Schrijf je in voor de nieuwe muziekworkshop welke op maandag 23 januari 2016 van start gaat met een introductieavond. De introductie begint om 19:00 uur. Tijdens deze introductieavond kun je zien wat de workshop inhoud en zullen de groepen op basis van niveau worden ingedeeld.



De workshop bestaat uit de onderdelen zang, (bas) gitaar zowel elektrisch als akoestisch en keyboard. Ook kun je als band 1 uur begeleiding krijgen.



Na de introductie volgen er 10 lessen in een kleine groep. De muziekworkshops beginnen om 18.00 uur en lopen door tot 22.30 uur. Voor de jongste deelnemers is er ook de mogelijkheid, bij voldoende aanmeldingen, dit al in de middag te laten plaatsvinden. De eerste les start op maandag 30 januari. Ook deze workshop wordt afgesloten met een eindpresentatie in de concertzaal van het jongerencentrum.

De kosten voor de gehele workshop bedraagt € 50, – voor jongeren van 8 t/m 26 jaar en voor deelnemers ouder dan 26 jaar bedraagt de deelname € 65, -.



De workshops worden gegeven door de ervaren muziekdocent Eddy de Jong. In 1992 studeerde Eddy af aan het Conservatorium Rotterdam als popdocent. Naast zijn vele optredens, is hij als docent en bandcoach gaan werken bij de SKVR Popschool te Rotterdam. Hier heeft hij twintig jaar ervaring als docent opgedaan. Hoewel begonnen als bassist en zanger, kan Eddy inmiddels ook goed uit de voeten op gitaar, piano en drums. Hij is een zogenaamde multi-instrumentalist.



Meedoen? Dat kan door een email te sturen naar Manuelle Lekkerkerker (Manuelle@sojs.nl) of te bellen (0184-414273). De workshop wordt gegeven in Jongerencentrum Elektra, Stationsweg 4.

De muziekworkshop wordt mede mogelijk gemaakt door de werkgroep Music & Dance, welke een onderdeel is van Stichting Sliedrecht en Cultuur.

Locatie: Elektra, Stationsweg 4 Organisator: SOJS Telefoonnummer: 0184-414273 Email: Manuelle@sojs.nl Website: www.elektra-sliedrecht.nl