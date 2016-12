Woensdag 25 januari 2017, van 09:30 uur tot 11:00 uur.

Opvoeden zonder straffen en belonen

Kun je kinderen opvoeden en duidelijke grenzen stellen zonder hen te straffen of belonen? Dat kan! De lezing 'verbindend opvoeden' is bedoeld om ouders te inspireren. Je maakt kennis met een manier van liefdevol en verbindend opvoeden. Deze wijze is gebasseerd op het gedachtegoed van 'Geweldloze Communicatie'. Je ervaart als ouder hoe het is om met een andere bril naar (jouw) kinderen en hun gedrag te kijken. En wat de prettige effecten hiervan zijn, zowel voor jou jou als jouw kind(eren).

Iedereen is welkom tijdens deze inspirerende ochtend!

Praktische informatie

Datum: woensdag 25 januari

Tijd: 09.30 - 11.00 uur

Locatie: Bibliotheek Sliedrecht

Toegang: gratis | aanmelden kan via de website of aan de balie van de Bibliotheek

Locatie: Scheldelaan 1 Organisator: Bibliotheek Sliedrecht Website: www.debibliotheekaanzet.nl