Woensdag 25 januari 2017, van 09:00 uur tot 10:30 uur.

Op 25 januari is er een Voorleesontbijt in de Bibliotheek.



Lekker eten en luisteren naar een mooi verhaal. Van 25 januari t/m 4 februari is het tijd voor de Nationale Voorleesdagen. In de Bibliotheek trappen ze deze dagen af met een heus Voorleesontbijt. Kindjes van 0 - 4 jaar kunnen dan komen luisteren naar de mooiste verhalen én lekker eten. Het ontbijt is gratis toegankelijk, maar van tevoren even aanmelden is gewenst.



Locatie: Scheldelaan 1 Organisator: Bibliotheek Sliedrecht Telefoonnummer: 078 620 55 00 Website: www.debibliotheekaanzet.nl