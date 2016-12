Zaterdag 28 januari 2017 vanaf 21:30 uur.

Op 28 januari spelen Stillwave en Luba The Baroness in Elektra

Stillwave is een alternative / shoegaze trio. De band is gevestigd in Utrecht en bestaat uit Michaël van Putten, Marcel Jongejan en Joris Keijzer. De band maakt een innovatieve mix van gitaren gedrenkt in reverb, karakteristieke vocalen en krachtige drums, gecombineerd met electronica en synthesizers!

Luba The Baroness is een sci-fi / surf rock band uit Rotterdam. Onder leiding van Joany Hazebroek met haar krachtige stem en verschijning betovert de band je met intieme songs. Joany Hazebroek kennen jullie vast nog wel onder haar naar naam Joan Franka, de vrouw de meedeed aan het Eurovisie Songfestival in 2012!

www.stillwavemusic.com/

www.facebook.com/lubathebaroness/

Entree: 4 euro / Deur open: 20:00u / Aanvang: 21:30u

Locatie: Stationsweg 4 Organisator: JC Elektra Telefoonnummer: 0184-414273 Email: info@elektra-sliedrecht.nl Website: www.elektra-sliedrecht.nl