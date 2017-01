Demonstraties Florarium

Zaterdag 28 januari 2017, van 09:00 uur tot 18:00 uur.

Groen en glas is een perfecte combinatie. Het staat transparant en luchtig en past in elk interieur. Bij een ‘florarium’ zet je je plantje in een decoratieve bodem of laat je hem drijven in een laagje water. Zaterdag 28 januari geven we meerdere keren demonstraties in de winkel en leggen we uit " hoe je zelf een florarium kunt maken ". Je hoeft je niet op te geven, kom gewoon langs!

Foto: Intratuin

Locatie: Intratuin Sliedrecht, Prisma 200 Website: www.intratuin.nl