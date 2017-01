Filmdag Baggermuseum over Afsluitdijk en de Zuiderzeewerken

Zaterdag 28 januari 2017 vanaf 11:00 uur.

De filmdag op 28 januari staat in het teken van de wisseltentoonstelling ‘Werken aan de Afsluitdijk – toen en nu’. Ruim 80 jaar geleden is de Zuiderzee afgesloten door de Afsluitdijk.

Sliedrechters hebben een band met de Afsluitdijk. Veel (over)grootvaders zijn als steenzetter of baggeraar bij de aanleg van de Afsluitdijk van 1928 tot 1932 betrokken geweest. Hoe dat in z’n werk ging laten we zien in een film over de aanleg en bouw van de Afsluitdijk. De Afsluitdijk is niet alleen aangelegd voor de veiligheid en de watervoorziening, maar ook voor de landaanwinning. We tonen een film waarin de inpoldering van de Zuiderzee en het ontstaan van de steden te zien is.

Er zijn vandaag 2 voorstellingen:

de eerste voorstelling begint om 11.00 uur tot 13.57 uur. In de pauze kunt u eventueel huisgemaakte soep en/of vers belegde broodjes verkrijgen in het museum.

De tweede voorstelling begint om 14.00 uur en duurt tot 16.47 uur. In de pauze kunt u genieten van een heerlijke kop thee of koffie.

Het exacte programma vindt u op de site van het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht.

Locatie: Molendijk 204 Organisator: Nationaal Baggermuseum Website: www.baggermuseum.nl