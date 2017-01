Woensdag 1 februari 2017, van 20:00 uur tot 22:00 uur.

Informatiebijeenkomst over Chemours/DuPont - Beeldvormende vergadering



Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Gespreksleider: Stefan Wijers

20.00 uur: Welkom door de voorzitter, burgemeester Bram van Hemmen.

20.05 uur: Gespreksleider Stefan Wijers maakt kennis met het publiek en neemt kort het programma met hen door

20.15 uur: Wethouder Hanny Visser – Schlieker gaat in op (evt. a.d.h.v. een korte presentatie):

- a. het handelingsperspectief van de gemeente Sliedrecht (wat zijn de bevoegdheden/mogelijkheden in dit dossier van de gemeenteraad en/of het college van burgemeester en wethouders)

- b. specifieke acties van het college van burgemeester en wethouder

20.25 uur: Toelichting van (evt. a.d.h.v. korte presentaties):

- a. de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid over o.a. vergunningverlening, toezicht en handhaving (10 minuten)

- b. de directies van Chemours en DuPont (10 minuten)

20.45 uur: Pauze (koffie/thee)

21.00 uur: Het gesprek met de aanwezigen (mogelijkheid tot het stellen van vragen). Er zijn ook vertegenwoordigers van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het RIVM en de Dienst Gezondheid en Jeugd uitgenodigd aanwezig te zijn.

21.50 uur: Samenvatting van de avond o.l.v. gespreksleider Stefan Wijers

21.55 uur: Afsluiting van de avond door de voorzitter, burgemeester Bram van Hemmen



Na afloop is er gelegenheid voor het informele gesprek met een drankje tot 22.30 uur

Locatie: Griendencollege, Prof. Kamerlingh Onneslaan 109 Sliedrecht Organisator: Gemeente Sliedrecht