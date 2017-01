Mandala Workshop in de bibliotheek

Donderdag 2 februari 2017, van 14:00 uur tot 16:00 uur.

Op donderdag 2 februari is Lenie Loomeyer te gast in de Bibliotheek. Van 14.00 - 16.00 uur vertelt zij onder andere over de grondbeginselen van het Mandala tekenen.

Mandala is een woord uit het Sanskriet. Het betekent wiel of cirkel en staat symbool voor oneindigheid. In deze workshop kan iedereen vanaf 16 jaar leren hoe ze zelf Mandala’s kunnen tekenen.

De toegang is €12,50, inclusief materialen en koffie of thee.

Reserveren kan via de balie in de Bibliotheek.

Locatie: Scheldelaan 1 Organisator: Bibliotheek Sliedrecht Telefoonnummer: 078 620 55 00 Website: www.debibliotheekaanzet.nl