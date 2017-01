Zondag 5 februari 2017 vanaf 14:00 uur.

Elektra organiseert vanmiddag weer een heus tafelvoetbaltoernooi!

- Stel een team samen en schrijf je in

- Poules worden geloot

- Bijdrage per team is 2,50

- Uiteraard zijn er prijzen te winnen!

Geef je op via Henk@sojs.nl of bel naar 0184-414273

Locatie: Stationsweg 4 Organisator: JC Elektra Telefoonnummer: 0184-414273 Email: Henk@sojs.nl Website: www.elektra-sliedrecht.nl