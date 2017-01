Maandag 6 februari 2017, van 13:30 uur tot 17:00 uur.

Op 6 februari 2017 barst het beroepenfeest “Alblasserwaard On Stage” los! Speciaal voor de leerlingen van het vmbo! Een feest waar de leerlingen uit het tweede leerjaar kennis maken met verschillende beroepen. Op 23 februari 2017 lopen de leerlingen met een beroepsbeoefenaar een dag (deel) mee om in de praktijk kennis te maken met het beroep. De komende editie van Alblasserwaard On Stage is niet alleen voor onze leerlingen, maar ook voor alle docenten, decanen en overige medewerkers van de 3 deelnemende scholen.



NIEUW Pilot Docentenstage

Tijdens het beroepenfeest op 6 februari 2017 krijgen de personeelsleden van het Griendencollege, Calvijn CS De Hoven en Wellant de Bossekamp de kans om met u in gesprek te gaan tijdens de 3e ronde! Het doel van deze gesprekken is om kennis te nemen van de actuele ontwikkelingen in het bedrijfsleven, waardoor decanen, mentoren en docenten de leerlingen nog beter kunnen begeleiden bij de studie loopbaanoriëntatie. Dit alles gebeurt in samenwerking met School & Bedrijf.





Locatie: Sportlaan 1 Organisator: alblasserwaard on stage Telefoonnummer: 0184-499305 Email: administratie@partycentrumdelockhorst.nl Website: www.alblasserwaardonstage.nl.