Tablet Café - Rivas Leef&-winkel

Iedere eerste dinsdag van de maand, van dinsdag 7 februari 2017 tot en met woensdag 7 februari 2018, van 14:00 tot 16:00 uur.

Met vragen over uw tablet of smartphone, kunnen inwoners van de regio terecht in de Rivas Leef&-gezondheidswinkel. Elke eerste dinsdag van de maand. Een deskundige medewerker van SeniorWeb is aanwezig om vragen van bezoekers te beantwoorden en hen advies te geven.

Het Tablet Café is tevens een leuke gelegenheid om andere mensen te ontmoeten en tips uit te wisselen. De toegang is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig.

Locatie: Leef&-winkel Waerthove Sliedrecht, Kerkbuurt 200 Organisator: Rivas Website: www.rivas.nl