Inloopochtend bij de Gereformeerde Kerk

Woensdag 8 februari 2017, van 10:00 uur tot 12:00 uur.

Op woensdag 8 februarii a.s. zal Diakass van 10.00 uur tot 12.00 uur weer een zgn. Inloopochtend organiseren in De Voorhof (Middeldiepstraat 6) voor leden van onze kerk, bewoners van de wijk, etc. Iedereen is welkom, van jong tot oud!

De ochtenden zijn bedoeld om met elkaar kennis te maken, een praatje te maken en dat alles met een kopje koffie of thee en wat lekkers. Kortom: om elkaar te ontmoeten. Wie een probleem heeft met vervoer, kan contact opnemen met Lies (410428) of Ank (418548). De andere inloopochtenden zijn: dinsdag 7 maart, woensdag 5 april, dinsdag 9 mei, woensdag 7 juni, dinsdag 4 juli, woensdag 2 augustus, dinsdag 29 augustus en woensdag 27 september.

Locatie: Middeldiepstraat 6 / hoek Oranjestraat Organisator: Gereformeerde Kerk Sliedrecht Telefoonnummer: 0184 – 41 12 45 Website: www.gksliedrecht.nl/