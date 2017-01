Donderdag 9 februari 2017, van 19:00 uur tot 20:00 uur.

Een avond over het belang van reanimatie

Elke week worden er in ons land ongeveer 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Het gebeurt vaak thuis, op het werk of buiten op straat. Hulp bieden binnen de eerste zes minuten na een hartstilstand is cruciaal en kan een leven redden. Nu kan 50% van de Nederlandse bevolking reanimeren. De Hartstichting en Stichting Reanimatie Alblasserwaard (SRA) zien dit percentage graag stijgen naar 100%.

Daarom geeft Ann Van Daalen van de SRA een voorlichting over het belang van reanimeren. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen. En aan het eind van de voorlichting kunnen bezoekers zich eventueel aanmelden voor een cursus. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis. Vooraf aanmelden is gewenst.

De Bibliotheek altijd dichtbij

Bij de Bibliotheek AanZet kan je jezelf ontwikkelen, anderen ontmoeten, kennis delen en natuurlijk boeken en andere materialen lenen. Iedereen kan terecht in alle vestigingen van de Bibliotheek AanZet, maar ook online kunnen leden reserveren, verlengen én materialen van andere bibliotheken aanvragen. Zo is de hele collectie met gemak binnen handbereik. De Bibliotheek organiseert daarnaast regelmatig cursussen, workshops en lezingen. Actuele informatie over het totale aanbod van de Bibliotheek AanZet is te vinden op de website.

In het kort

Wat : Voorlichtingsavond Reanimatie

Wanneer : donderdag 9 februari, 19.00 – 20.00 uur

Waar: Bibliotheek Sliedrecht, Scheldelaan 1

Toegang : gratis | vooraf aanmelden via de balie of de website van de Bibliotheek

Locatie: Scheldelaan 1 Organisator: Bibliotheek Sliedrecht Website: www.debibliotheekaanzet.nl