Zaterdag 11 februari 2017 vanaf 22:00 uur.

Op 11 februari speelt Fixxxman and friends bij Havana.

Rob Hendrikse, beter bekend als Fixxxman, stond recent nog solo op het podium van Havana en komt nu terug met een aantal van zijn muzikale vrienden. Wie er meekomen is nog geheim maar de vaste bezoekers zullen zeker een aantal bekende gezichten gaan zien tijdens deze muzikale potporie van blues, pop en rock.

Tussen 2009 en 2012 speelde de Fixxxman in de formatie Defense en speelt momenteel nog, in de door hem opgerichte formaties, Lucky Faces (acoustic rock) en Rough ‘n Ready (classic rock). In 2015 heeft Rob ook de formatie Low Down Mojo's opgericht, een blues band met niemand minder dan Ron 'El Kroppo' Krop als frontman en inspirator en waarin Rob zelf ook zingt en gitaar speelt.

Met zijn diverse formaties heeft de Fixxxman sinds 2011 ongeveer 500 shows gedaan in binnen- en buitenland, een EP uitgebracht, het voorprogramma verzorgd voor Dilana (USA) in 2014 en 2016, Leif de Leeuw Band, Rob Orlemans & Half Past Midnight, My Brainbox (feat. Jan Akkerman), King of the World, Letz Zep (UK) en heeft hij gespeeld met Gordon Smith (UK) en Steve Payne & Paul Hobday (UK)

Naast het spelen van muziek, schrijft de Fixxman ook zijn eigen liedjes, wat in 2014 resulteerde in zijn eerste bundel met songteksten, getiteld 'The Long Road - A Collection of Words'. De tweede tekstenbundel zag in juli 2015 het daglicht. 'The Road Goes On' is, evenals zijn voorganger, nagenoeg uitverkocht.

In februari 2016 bracht de Fixxxman zijn eerste cd uit, 'The Road So Far', met daarop een overzicht van zijn muzikale reis tussen 2011 en 2016 met als klapstuk de nieuwe versie van zijn eigen nummer The Long Road, welke hij wederom met Rob Orlemans heeft opgenomen.

Bekijk hier een voorproefje van de Fixxxman solo: www.youtu.be/NPDP5ehZgWM

Locatie: Stationsweg 3 Organisator: café Havana Telefoonnummer: 06 54 766 390 Email: cafehavana@live.nl Website: www.cafehavana.nl