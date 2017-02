Jaarvergadering Vrouwen van Nu met verloting en ludieke gast

Dinsdag 14 februari 2017 vanaf 19:30 uur.

Dinsdag 14 februari a.s. hebben “Vrouwen van Nu” afdeling Sliedrecht hun jaarvergadering bij Overslydrecht, met in de pauze een verloting.

Na de pauze komt "den Teun" een soort Tonprater, hij weet op gepaste wijze de boel te vermaken en zijn gasten op een ludieke manier op de korrel te nemen in onvervalst Brabants dialect. U moet hem een keer hebben meegemaakt.

Introducees zijn welkom en betalen € 5,--

De avond begint om 19.30 uur, zaal open 19.00 uur.

Locatie: Scheldelaan 3 Organisator: Overslydrecht Telefoonnummer: (0184) 49 35 35