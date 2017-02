Popkoordienst The power of love

Zondag 19 februari 2017 vanaf 18:00 uur.

Vandaag organiseert de Gereformeerde Kerk een bruisend vervolg op de eerder gehouden TOP2000kerkdiensten, namelijk een Popkoordienst met als thema: ‘The power of love’.

Aan deze dienst wordt meegewerkt door: ds. Joost Schelling en het Sliedrechtse Popkoor ‘A lot of’ o.l.v. Gerard Treffers. Het belooft een unieke ervaring te worden met popsongs, die door meer dan 50 zangstemmen vertolkt zullen worden. Met klassiekers van Michael Jackson, Evenescence en Snow Petrol tot aan nieuwe muziek van Sheppard, Bastille en Justin Timberlake.

Geen psalmen of gezangen deze keer, maar eigentijdse muziek, die de Bijbelse boodschap zullen ondersteunen en verduidelijken.

De kerkzaal gaat om 17.30 uur open, de toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. Tijdens de dienst wordt er een collecte gehouden.

Locatie: Middeldiepstraat 6 / hoek Oranjestraat Organisator: Gereformeerde Kerk Sliedrecht Telefoonnummer: 0184 – 41 12 45 Website: www.gksliedrecht.nl