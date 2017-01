Voorrronde The Clash of the Cover Bands

Zaterdag 25 februari 2017 vanaf 21:00 uur.

Schrijf je in voor de nieuwe editie ‘The Clash of the Cover Bands, The only road to PARADISO!’

Durf jij de uitdaging aan? Doe mee en laat je horen!

Wil jij met jouw coverband of tributeband spelen op de beste podia van Nederland zoals o.a. PARADISO Amsterdam, 013 Tilburg, Podium de Vorstin Hilversum, Podium Gigant Apeldoorn, MEZZ Breda, MartiniPlaza Groningen, Metropool Hengelo e.v.a.?

Schrijf je dan nu in voor het 13e seizoen van de grootste en spannendste bandcompetitie ‘The Clash of the Cover Bands, The only road to PARADISO!’ via www.theclashofthecoverbands.com.

Vanaf oktober starten we met de voorrondes/selectierondes van ‘The Clash of the Cover Bands, The only road to PARADISO!’ editie 2017 die doorlopen tot maart 2017. Hierna volgen de regionale finalerondes en de landelijke finales in de grotere en bekende poppodia. Uit alle inschrijvingen worden 200 coverbands en tributebands geselecteerd. De bands worden beoordeeld in twee categorieën: vakjury en publiek. Van elk optreden ontvangen zij een gedegen juryrapport met een sterkte-/zwakte-analyse en een cd met live registratie van het optreden. Vanaf de Regio-Finales worden de bands begeleid met o.a. bandcoaching en zo extra ondersteund in hun ontwikkeling, zowel muzikaal inhoudelijk als in hun podiumperformance.

De uiteindelijke winnaars van ‘The Clash of the Cover Bands Awards 2017’ worden beloond met o.a. een cd-contract met videoclip met landelijke distributie en plugging, meerdere optredens, bandcoaching, Broadcast live videoclips en live fotoshoots.

Voor coverbands en tributebands uit Sliedrecht en directe omgeving vindt er een voorronde plaats in Poppodium Elektra op zaterdag 25 februari 2017.

Zorg dat je erbij bent en schrijf je nu in via www.theclashofthecoverbands.com

Entree: t.b.c / Deur open: 20:00u / Aanvang: 21:00u

Locatie: Stationsweg 4 Organisator: JC Elektra Telefoonnummer: 0184-414273 Email: info@elektra-sliedrecht.nl Website: www.elektra-sliedrecht.nl