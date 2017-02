Zingen voor de MAF

Zaterdag 25 februari 2017, van 19:30 uur tot 21:30 uur.

Op D.V. 25 februari 2017 organiseert christel ijk jongerenkoor Glory een zangavond volledig ten bate van de MAF - Suriname. Familie Peters is naar Suriname uitgezonden door de Hervormde gemeente te Sliedrecht. De opbrengst van de collecte van deze avond is volledig voor hen bestemd. De zangavond wordt georganiseerd in de kerk van de thuisgemeente van de familie Peters, de Grote kerk te Sliedrecht.De MAF ‘Vliegen voor levens’ stelt zich als doel om transport via de lucht te bieden om zendelingen in moeilijk bereikbare gebieden in o.a. Oceanië en Afrika te helpen. Medewerking aan de avond geven christelijk jongerenkoor Glory o.l.v. Mark Brandwijk, christelijk gemengd koor Sjier Hasjiriem o.l.v. Reinier Korver en kinderkoor De Jonge Lofstem o.l.v. Joanne Molenaar-Van der Ham.

Locatie: Kerkbuurt 131, Sliedrecht Organisator: Christelijk Jongerenkoor Glory Telefoonnummer: 31627996116 Email: robinb@live.nl Website: www.facebook.com/jongerenkoorglory/