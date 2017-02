KinderBijbelDag (groep 1 t/m 6)

Woensdag 1 maart 2017, van 09:30 uur tot 15:15 uur.

Thema: Je bent uitgenodigd! …aan tafel! (aansluitend op het thema van de Bijbelweek).

’s Morgens (9:30 - 11:45 uur) staat er:

zingen,

toneel,

bijbelverhaal,

knabbel&babbel en

knutselen

op het programma.

’s Middags (14:00 - 15:15 uur) komt Carla Vis van het Poppentheater een interactief programma spelen met de titel ‘Je bent uitgenodigd’.

We zoeken nog medewerkers om de groepjes te begeleiden tijdens het ochtend- en middagprogramma en mensen die hand- en spandiensten willen verlenen. Aanmelden hiervoor kan via kinderen@echtbelangrijk.nl of 06-54247411.

Locatie: Maranathakerk, Lijsterweg 2 Website: www.echtbelangrijk.nl