TienerBijbelDag (groep 7 t/m klas 3)

Woensdag 1 maart 2017, van 09:30 uur tot 08:00 uur.

Ook voor de tieners is er weer de Bijbeldag. Thema: Sliedrecht Got Talent!

Een dag over de gelijkenis van de talenten. Met aparte programma’s voor groep 7/8 en klas 1/2/3.

Programma groep 7 en 8 is van 9:30 - 17:00 uur. Klas 1/2/3 is van 13:00 - 8:00 (volgende dag)

Sowieso doen we iets met geld, we gaan vloggen en voor het voortgezet onderwijs is er een gave talentenjacht. Hou de website in de gaten!

Uiteraard zijn er veel medewerkers nodig. We zijn heel de dag bezig, van ’s morgens tot de volgende ochtend. Dus kun je de hele dag helpen of een gedeelte ervan, geef je op via e-mail: tieners@echtbelangrijk.nl. Ook zoeken we mensen die stamppotten willen koken voor het avondeten, opgaven hiervoor graag via hetzelfde e-mailadres.

Locatie: De Handpalm, Merwestraat 13 Website: www.echtbelangrijk.nl