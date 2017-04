Paas-cyclus 2017; verstilde avondgebedsviering

Iedere donderdag, van donderdag 2 maart 2017 tot en met zaterdag 15 april 2017, van 19:30 tot 20:00 uur.

Onder het thema ‘Sterk en Dapper’ wordt in de periode van donderdag 2 maart tot en met zaterdag 15 april a.s. in de zgn. 40dagentijd gehouden. Tijdens deze Paas-cyclus wordt elke donderdagavond van 19.30 – 20.00 uur een verstilde avondgebedsviering gehouden in de kerkzaal aan de Middeldiepstraat/hoek Oranjestraat.

Bij deze viering ligt de nadruk op het ervaren van stilte in de dienst en op het meditatief overdenken van aspecten van het lijden dat Christus heeft gedragen en de verlossende werking die de Bijbel daaraan geeft. De eerste viering vindt plaats op donderdag 2 maart a.s. en de laatste op donderdag 6 april a.s.

Nadien zijn er nog bijzondere vieringen op zondag 9 april (Palmpasen), Witte Donderdag (13 april), Goede Vrijdag (14 april) en Stille Zaterdag (15 april). Op Paaszondag (16 april ) wordt de cyclus in een feestelijke ochtenddienst afgesloten. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om voornoemde bijeenkomsten van deze Paas-cyclus bij te wonen c.q. te volgen.

Locatie: Middeldiepstraat 6 / hoek Oranjestraat Organisator: Gereformeerde Kerk Sliedrecht Telefoonnummer: 0184 – 41 12 45 Website: www.gksliedrecht.nl/