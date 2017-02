Rock 'n' Roll en Rhythm & Blues met Midnight Rambler bij Havana

Zaterdag 4 maart 2017 vanaf 20:00 uur.

Haagsche Rock 'n' Roll en Rhythm & Blues om op te swingûh!! Lekker spelûh in een kroeg om mensen te vermaken is het leukste wat er is. Als het publiek uit z'n' dak gaat is het doel bereikt!! Sinds het ontstaan van Midnight Rambler in 2006 is dit aardig gelukt en wordt er zo'n 30 keer per jaar opgetreden in gezellige kroegen.

Midnight Rambler geeft een nieuw elan aan de traditionals uit de sixties en seventies van de vorige eeuw aangevuld met stevige Rhythm & Blues. Het repertoire bestaat uit nummers van The Rolling Stones, The Doors, Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton e.v.a.!

Line up Midnight Rambler:

Ewald Schrader: Zang + mondharmonica

Robert van Voorden: Sologitaar + zang

Hans Kühbauch: Basgitaar

Ton van Leeuwen: Toetsen + zang

Hugo Bechtum: Drums + zang

Kijk hier voor een voorproefje: www.youtube.com/watch?v=S5AwlfGL6B0

Locatie: Stationsweg 3 Organisator: café Havana Telefoonnummer: 06 54 766 390 Email: cafehavana@live.nl Website: www.cafehavana.nl